«Единая Россия» провела заседание программной комиссии по вопросам федерального бюджета

Дмитрий Медведев: одна из приоритетных задач — поддержка участников СВО
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии, на котором обсудил с членами партии и представителями правительства проект федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В ходе встречи Медведев отметил, что документ уже принят в первом чтении в Государственной Думе и предусматривает рост ключевых показателей, отражающих уровень жизни граждан и состояние экономики, несмотря на текущие сложности.

«В проекте бюджета заложен рост расходов по направлениям, связанным с реализацией национальных целей, исполнением социальных обязательств государства и поддержкой участников специальной военной операции и их семей», — подчеркнул Медведев.

По его словам, за трехлетний период на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 21 трлн рублей, из которых в 2026 году — 5,7 трлн рублей. Эти средства направят на семейные выплаты.

Одной из важнейших задач для партии и государства, по словам Медведева, остается поддержка участников СВО и их семей, в том числе через развитие системы реабилитации и создание центров протезирования. Он подчеркнул, что финансирование мер по восстановлению бойцов СВО в ближайшие три года необходимо увеличить.

Председатель «Единой России» также сообщил, что продолжится модернизация первичного звена здравоохранения и инфраструктуры образования. Планируется строительство, капитальный ремонт и оснащение более 17 тыс. объектов. Финансирование программы горячего питания в школах для почти 6 млн детей также сохранено.

Отдельно Медведев выделил необходимость увеличения средств на социальную газификацию, капитальный ремонт школ, обеспечение лекарствами пациентов с тяжелыми заболеваниями, развитие дорожной сети и поддержку села, включая техническое переоснащение аграрного сектора.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что по итогам рассмотрения поправок ко второму чтению объем ассигнований по мероприятиям народной программы «Единой России» увеличен. Средства будут направлены, в частности, на ремонт и строительство дорог и ликвидацию аварийного жилья и поддержку сельхозпроизводителей.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что с учетом поправок «Единой России» общий объем финансирования народной программы в 2026 году возрастет до 5,9 трлн рублей.

Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме подготовить предложения по приоритетным направлениям финансирования ко второму и третьему чтениям федерального бюджета.

