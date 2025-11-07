На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США проведут аукцион на бурение в Мексиканском заливе

США выставят на продажу первые участки для бурения на шельфе Мексиканского залива
США планируют провести аукцион на предоставление прав на бурение на шельфе Мексиканского залива. Об этом сообщает Бюро по управлению энергией океана, передает «Интерфакс».

Отмечается, что это будет первая из подобных 30 сделок на шельфе Мексиканского залива и первая из шести планируемых в Заливе Кука на Аляске. Нефтеносный континентальный шельф в районе залива Америка занимает площадь около 160 миллионов акров. По данным ведомства, там содержатся 29,59 млрд барр. неразведанных, технически извлекаемых запасов нефти и 54,84 трлн куб. футов газа.

В феврале американская корпорация Apple вслед за компанией Google переименовала Мексиканский залив на Американский в своих картах для пользователей в США.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш.

