«Пятерочка» запустила мотивационную акцию для сотрудников

Х5 запустила мотивационную акцию для сотрудников «Получка!», чтобы поддержать своих работников в период пиковой нагрузки с октября по декабрь, сообщает пресс-служба компании.

В 2025 году среди сотрудников разыграют различные призы, среди которых 10 iPhone, квартиры в Москве и автомобили. В компании отметили, что для увеличения шансов на победу, сотрудникам необходимо будет активно проявлять себя в период высокого спроса.

В Х5 ожидают, что в акции примут участие более 300 тыс. сотрудников «Пятерочки», «Перекрестка», «Чижика» и других сетей, входящих в компанию. Победителей определят 30 января 2026 года.

В акции примут участие все действующие сотрудники, а также те, кто трудоустроился в Х5 до 1 ноября 2025 года.

Напомним, в 2024 году победителями стали продавец-кассир из Москвы, менеджер по поиску из Санкт-Петербурга и водитель из Самарской области.