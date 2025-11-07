На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пятерочка» запустила мотивационную акцию для сотрудников

«Пятерочка» объявила о старте ежегодной акции «Получка!»
true
true
true
close
Пресс-служба «Пятерочки»

Х5 запустила мотивационную акцию для сотрудников «Получка!», чтобы поддержать своих работников в период пиковой нагрузки с октября по декабрь, сообщает пресс-служба компании.

В 2025 году среди сотрудников разыграют различные призы, среди которых 10 iPhone, квартиры в Москве и автомобили. В компании отметили, что для увеличения шансов на победу, сотрудникам необходимо будет активно проявлять себя в период высокого спроса.

В Х5 ожидают, что в акции примут участие более 300 тыс. сотрудников «Пятерочки», «Перекрестка», «Чижика» и других сетей, входящих в компанию. Победителей определят 30 января 2026 года.

В акции примут участие все действующие сотрудники, а также те, кто трудоустроился в Х5 до 1 ноября 2025 года.

Напомним, в 2024 году победителями стали продавец-кассир из Москвы, менеджер по поиску из Санкт-Петербурга и водитель из Самарской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами