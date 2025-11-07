В Минспорте РФ утвердили стандарты подготовки для радиолюбителей и дроноводов

Министерство спорта России утвердило стандарты подготовки для гонок дронов и соревнований по радиоспорту. Каждый из документов вступит в силу 16 ноября 2025 года, сообщила «Парламентская газета».

Согласно утвержденным правилам, будут учитываться как специфические навыки радиолюбителей, так и их общефизическая подготовка. Уточняется, что участникам соревнований предстоит налаживать связь и перехватывать сигналы, для чего им необходимо быть гибкими, выносливыми и сильными. Их физическая форма будет проверяться посредством таких нормативов, как бег, наклоны, прыжки в длину, отжимания, а в отдельных дисциплинах также придется сдавать метание меча. Общефизическая подготовка должна занимать от 37 до 45 процентов от всего времени, уделенного тренировочному процессу, сказано в документе.

Постигать спортивную радиопеленгацию разрешено с 9-летнего возраста, уделяя процессу от 5 до 8 часов в неделю, указали в Минспорте. При достижении 10 лет у радиолюбителей появится возможность заниматься в группах численностью от 5 до 8 человека, а сами занятия должны длиться до 16 часов в неделю. Мастеров следует готовить индивидуально с 13-летнего возраста, указано в утвержденных документах. При этом необходимо соблюдать антидопинговые правила.

Участникам гонок дронов предстоит сдать нормативы, в числе которых бег, метание теннисного мяча в цель и приседания без остановки. Войти в дисциплину разрешается с 7 лет, а при достижении 10-летнего возраста спортстмены смогут участвовать в официальных соревнованиях, отметили в Минспорте.

С 14 лет дроноводы получат возможность перейти на этап совершенствования спортивного мастерства и будут тренироваться от 20 и более часов в неделю. Согласно утвержденному стандарту, занятия преимущественно состоять из технической подготовки, на которую выделяется половина всего времени. Тактическая, теоретическая и психологическая подготовки займут до трети времени тренировок, а остальную часть занятий составит общая физическая подготовка.

