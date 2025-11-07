Духовенство армянской апостольской церкви осудило курс Еревана

Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой армянской апостольской церкви выразило глубокую обеспокоенность и решительно осудило курс властей Армении, соответствующее заявление опубликовано на сайте епархии.

В документе текущая политика Еревана называется «антиконституционной, богоборческой, церковно-захватнической и антицерковной». Также осуждается незаконное заключение под стражу священнослужителей по надуманным обвинениям, их умышленное дискредитирование, а также преследования и задержания граждан, выступивших в защиту армянской церкви.

«Эта антинациональная кампания, сопровождающаяся непристойной и недопустимой лексикой со стороны государственных деятелей, а также распространением ложной и клеветнической информации, отравляет общественное сознание, ослабляет национальное единство, сеет раздор и вражду, что крайне опасно и губительно для Родины», — подчеркнули священнослужители армянской церкви.

Также они призвали верующих быть бдительными, не поддаваться провокациям властей и не руководствоваться «зловредной ложью, распространяемой в публичном пространстве, ибо она — мерзостна и ненавистна пред Богом».

«Призываем к общенациональному единству, к защите наших духовных и национальных ценностей, к верности утвержденному Богом Святому Эчмиадзину — духовному центру всех армян, и быть соратниками со всем воинствующим и верным обету духовенством под предводительством избранного народом Верховного патриарха и католикоса всех армян Его Святейшества Гарегина Второго», — заключили священнослужители армянской апостольской церкви.