Московские предприниматели представят продукцию в павильонах «Сделано в Москве»

В столице продолжается прием заявок на участие бизнеса в проекте «Зима в Москве», по итогам первого этапа отбора, который завершится 10 ноября, для участия в программе выберут более 700 производителей, сообщает портал mos.ru.

Уточняется, что предприниматели смогут представить свою продукцию в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве». Заявку можно подать в личном кабинете на официальном сайте в разделе «Время возможностей для бизнеса».

В прошлом году зимний маркет «Сделано в Москве» прошел впервые. Тогда на Болотной площади и в семи арт-павильонах на Арбате, Кузнецком Мосту, Рождественке, Тверском бульваре и Столешниковом переулке свою продукцию представили более 500 столичных брендов.

Участие в проекте, как сообщается, стало стимулом для развития малого бизнеса. Многие предприниматели отметили рост продаж, расширение клиентской базы и повышение узнаваемости бренда. Некоторые компании увеличили выручку на 30%, а отдельные участники заработали дополнительно свыше 1 млн рублей.

Подчеркивается, что «Зима в Москве» — один из драйверов столичной экономики. Проект способствует развитию торговли, туризма, креативных индустрий и создает новые возможности для сотрудничества бизнеса и города.

Ранее сообщалось, что проект «Сделано в Москве» объединяет более 7,5 тыс. участников и свыше 36 тыс. товаров. Он предоставляет предпринимателям бесплатные инструменты продвижения — размещение продукции на портале и в фирменных магазинах, рекламу, участие в городских ярмарках и выставках.