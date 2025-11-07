Сбер представил новый сезон научного шоу о фундаментальной и прикладной науке

На Okko выйдет второй сезон ток-шоу «Границы познания»

Сбер и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») представили второй сезон ток-шоу «Границы познания», в котором кандидат наук, вице-президент, директор «Управления исследований и инноваций» Сбера Альберт Ефимов вместе с гостями демонстрирует новый взгляд на фундаментальную и прикладную науку, сообщает пресс-служба банка.

Первые 4 эпизода нового сезона выйдут на Okko 10 ноября. Главными темами выпусков станут нейротехнологии, океанология, космос и генетика. Другие 4 эпизода, посвященные химии, робототехнике, вирусологии и математике, появятся 20 ноября.

Также в шоу впервые примет участие нейросетевая модель Сбера GigaChat. ИИ будет анализировать дискуссию между участниками и задавать вопросы по темам.

«Мы выбрали самые актуальные темы, которые заинтересуют каждого, а также пригласили авторитетных ученых и экспертов в самых передовых областях исследований.

Зрителей ждет максимально содержательный и увлекательный разговор с ключевыми фигурами российской науки», — рассказал Альберт Ефимов.