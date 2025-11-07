Российские геймеры смогут опробовать виртуальные гонки на отечественных грузовиках

Российская игровая студия «Фоксхаунд» 7 ноября в 20:00 откроет на VK Play доступ к бесплатной демоверсии многопользовательской гонки «Командиры бездорожья», сообщает пресс-служба компании.

Тестирование игры продлится 4 недели.

«В отличие от классических закрытых альфа-тестов, мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь, чтобы улучшить игру на ранних этапах», — рассказал директор по продукту Дмитрий Карасев.

В публичном демо игроки смогут участвовать в многопользовательских заездах до 12 гонщиков. В демо будут доступны 9 моделей грузовиков, включая различные автомобили Kamaz.

Напомним, в игре «Командиры бездорожья», релиз которой запланирован на IV квартал 2026 года, игроки смогут участвовать в заездах на трассах в реальных географических локациях России.