На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские геймеры смогут опробовать виртуальные гонки на отечественных грузовиках

На VK Play выйдет демо многопользовательской гонки «Командиры бездорожья»
true
true
true
close
Фоксхаунд

Российская игровая студия «Фоксхаунд» 7 ноября в 20:00 откроет на VK Play доступ к бесплатной демоверсии многопользовательской гонки «Командиры бездорожья», сообщает пресс-служба компании.

Тестирование игры продлится 4 недели.

«В отличие от классических закрытых альфа-тестов, мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь, чтобы улучшить игру на ранних этапах», — рассказал директор по продукту Дмитрий Карасев.

В публичном демо игроки смогут участвовать в многопользовательских заездах до 12 гонщиков. В демо будут доступны 9 моделей грузовиков, включая различные автомобили Kamaz.

Напомним, в игре «Командиры бездорожья», релиз которой запланирован на IV квартал 2026 года, игроки смогут участвовать в заездах на трассах в реальных географических локациях России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами