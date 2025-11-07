Яндекс Маркет запустил ИИ-агента для помощи в выборе товаров

Яндекс Маркет представил ИИ-агента, который помогает пользователям выбирать товары. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

В чате с агентом можно задавать вопросы и отправлять изображения, а в ближайшее время станет доступен голосовой ввод. После анализа запроса ИИ уточнит детали и предложит подборку подходящих товаров, которые можно сразу купить в чате.

В компании уточнили, что агент работает на базе технологий Alice AI и постоянно совершенствуется на данных маркетплейса.

«Яндекс Маркет — единственный маркетплейс в России, у которого есть ИИ-агент для покупателей, способный одновременно понимать текст, фото и контекст, а также самостоятельно определять нужный порядок действий для решения задачи в выборе товаров», — говорится в сообщении.

Агент изучает отзывы, сравнивает характеристики товаров, учитывает интересы пользователя и его предыдущие заказы. Кроме того, он запоминает историю поиска и показывает персональные рекомендации.

В текущий момент функция подбора по фото работает в тестовом режиме. Предполагается, что к концу года агент научится понимать голосовые запросы. Агент расшифрует речь, обработает запрос и ответит текстом в чате.

Напомним, в апреле компания первая среди российских маркетплейсов запустила чат с ИИ для покупателей. Тогда он работал только с текстовыми запросами. С тех пор решение стало полноценным ИИ-агентом: теперь он понимает фото и текст, точнее интерпретирует запросы и быстрее предлагает подходящие товары.

Сейчас подборка формируется в первых ответах, а уточнения стали более релевантными. Чат с ИИ посетили уже миллионы пользователей, чаще всего они спрашивали про электронику (22%), бытовую технику (14%), одежду (12%) и товары для дома (12%).