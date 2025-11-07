На Wildberries начали тестировать функцию звонка автодилерам

Wildberries запустила в тестовом режиме функцию звонка продавцу автомобиля из карточки товара в приложении или на сайте, сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе функция будет доступна части пользователей маркетплейса.

Как отметил руководитель категории «Авто» компании РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) Василий Гаврилюк, покупатели, которые выбирают авто на витрине Wildberries, смогут уточнить информацию о транспортном средстве или сделке.

«Также они смогут воспользоваться дополнительными услугами, которые может предложить дилер, например оформления субсидированного автокредита, рассрочки, трейд-ин или страхования», — сказал он.

В тестировании примут участие автодилеры «БорисХоф», «Боравто», Delivery Car, Marcar и Avtolux. Позднее функция появится и для других автодилеров.

В компании отметили, что новая функция позволит продавцам привлечь потенциальных покупателей и увеличить продажу автомобилей и дополнительных услуг.