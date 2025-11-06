На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Андрей Воробьев рассказал о цифровизации спорта в Московской области

Воробьев предложил цифровые проекты Подмосковья на федеральном уровне
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области насчитывается около 500 спортивных объектов, включая бассейны, ледовые катки и универсальные залы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Губернатор представил успешные подмосковные практики, которые могут быть распространены на федеральном уровне в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

«Ранее, Владимир Владимирович, вы давали поручение обратить внимание регионов на эффективность использования спортивных объектов. И первое, что мы сделали – оцифровали все их. Теперь запись в секцию идет без бумаги. А второе – установили видеокамеры с искусственным интеллектом», — сказал Воробьев.

По его словам, одним из ключевых проектов стал «Умный ФОК», реализуемый в рамках нацпроекта «Экономика данных». Его цель – оценка реальной загрузки залов, рациональное использование ресурсов и повышение доступности спортивных объектов. Данные передаются в систему «Мой спорт», где автоматически обрабатываются и выводятся на дашборд.

Также проект помогает оценивать необходимость строительства новых объектов. Планируется оснастить все спортивные объекты Подмосковья камерами с ИИ. К 2026 году система сможет самостоятельно формировать предложения по оптимизации работы ФОКов.

«Мы считаем, что эта практика в случае тиражирования могла бы иметь очень заметный эффект. Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы спортивный комплекс работал ритмично, то почему бы не использовать все самое удобное, умное», — сказал Воробьев.

Еще одним проектом стала «Школьная лига», запущенная в рамках программы «Спорт России». Соревнования проводятся по четырем видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Участники играют на базе школьной инфраструктуры, модернизированной в рамках президентской программы капремонта. Проект включает церемонии жеребьевки, открытия и закрытия, а также матчи «Всех звезд». Трансляции финалов доступны онлайн, а известные спортсмены проводят мастер-классы для участников.

Губернатор подчеркнул, что оба проекта – «Умный ФОК» и «Школьная лига» – могут быть тиражированы на федеральном уровне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами