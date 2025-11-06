Андрей Воробьев рассказал о цифровизации спорта в Московской области

В Московской области насчитывается около 500 спортивных объектов, включая бассейны, ледовые катки и универсальные залы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Губернатор представил успешные подмосковные практики, которые могут быть распространены на федеральном уровне в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

«Ранее, Владимир Владимирович, вы давали поручение обратить внимание регионов на эффективность использования спортивных объектов. И первое, что мы сделали – оцифровали все их. Теперь запись в секцию идет без бумаги. А второе – установили видеокамеры с искусственным интеллектом», — сказал Воробьев.

По его словам, одним из ключевых проектов стал «Умный ФОК», реализуемый в рамках нацпроекта «Экономика данных». Его цель – оценка реальной загрузки залов, рациональное использование ресурсов и повышение доступности спортивных объектов. Данные передаются в систему «Мой спорт», где автоматически обрабатываются и выводятся на дашборд.

Также проект помогает оценивать необходимость строительства новых объектов. Планируется оснастить все спортивные объекты Подмосковья камерами с ИИ. К 2026 году система сможет самостоятельно формировать предложения по оптимизации работы ФОКов.

«Мы считаем, что эта практика в случае тиражирования могла бы иметь очень заметный эффект. Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы спортивный комплекс работал ритмично, то почему бы не использовать все самое удобное, умное», — сказал Воробьев.

Еще одним проектом стала «Школьная лига», запущенная в рамках программы «Спорт России». Соревнования проводятся по четырем видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Участники играют на базе школьной инфраструктуры, модернизированной в рамках президентской программы капремонта. Проект включает церемонии жеребьевки, открытия и закрытия, а также матчи «Всех звезд». Трансляции финалов доступны онлайн, а известные спортсмены проводят мастер-классы для участников.

Губернатор подчеркнул, что оба проекта – «Умный ФОК» и «Школьная лига» – могут быть тиражированы на федеральном уровне.