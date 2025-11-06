Владимир Якушев поздравил «Волонтеров Победы» с 10-летием

«Волонтеры Победы» являются наследниками великого подвига, с честью несущие эту эстафету памяти, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время поздравления «Волонтеров Победы» с 10-летием образования движения, сообщается на сайте партии.

«Вы доказываете, что патриотизм — это не лозунги, а действия. И ваши поступки вдохновляют миллионы», — сказал Якушев.

Он отметил, что движение с 2020 года совместно выстраивает систему поддержки и организует шефство над участниками и инвалидами ВОВ.

«Благодарю вас за этот совместный труд. Ваши знания и опыт — это мощная основа для будущих общих проектов», — добавил Якушев.

Как рассказала председатель центрального совета сторонников партии, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, более 500 тыс. волонтеров помогли организовать ключевые мероприятия в год 80-летия Великой Победы.

Она добавила, что мероприятия прошли не только в России, но и в Турции, Египте, Франции, ЮАР и других странах.

«Это люди разных возрастов, профессий, национальностей, конфессий. Нас поддержали представители различных некоммерческих и волонтерских организаций. Но всех этих разных людей объединяет миссия защиты правды о Великой Победе», — сказала она.