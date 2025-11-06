Аскольд Запашный заявил о готовности встать на защиту Родины

Запашный: если я буду нужен стране в качестве бойца — обязательно пойду на СВО

Народный артист России Аскольд Запашный считает, что важно приносить пользу там, где ты нужнее, а также сообщил о своей готовности направиться в зону специальной военной операции. Такие заявления художественный руководитель Большого Московского государственного цирка сделал, отвечая на вопрос ведущего проекта «Сорян, это подкаст» Сурена Каграманова о роли творческих людей в современных реалиях.

«Если я буду нужен стране в качестве бойца, я готов. Но мне кажется, что от меня гораздо больше пользы в качестве артиста и человека влиятельного, это мы и доказываем своими поступками. Мы ездили с гастролями в Луганск и в Донецк, и близко к «ленточке» для того, чтобы помогать ребятам. Постоянно оказываем финансовую помощь, поддерживаем всесторонне как только можем», — поделился Запашный.

Артист также подчеркнул необходимость деятелей культуры отвечать за свои слова. По его мнению, если человек обладает влиянием на широкую аудиторию, он должен осознавать, какие мысли несет в массы.

«Если рассуждать, имеет ли право человек, который находится при власти и при влиянии на других, говорить, что хочет, то нет, я считаю, не имеет права. Когда ты со сцены говоришь какую-то чушь, от этого могут другие люди пострадать», — считает Запашный.

Также артист назвал Голливуд инструментом продвижения политической повестки.

«Нужно очень хорошо, четко понимать, что такое Голливуд вообще. По факту, это коммерческая, могущественная на сегодняшний момент времени структура, которая не может быть не связана с государством. Поэтому она преследует его интересы», — заявил Запашный.

Артист также привел конкретные примеры того, как Голливуд используется для продвижения политической повестки, в частности, фильм «Топ Ган».

«Это был заказ. Если проследить, все голливудское кино всегда идет в унисон с повесткой», — резюмировал Запашный.