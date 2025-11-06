В «Самотлорнефтегазе» рассказали о проектах по защите окружающей среды

«Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», в 2025 году направил более 15 млрд рублей на реализацию природоохранных программ и мероприятий за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что предприятие внедряет экологические инициативы, включая мониторинг эмиссии метана, рекультивацию земель, утилизацию промышленных отходов, зарыбление сибирских рек и восстановление лесов.

В компании уточнили, что одним из ключевых направлений остается инвестиционная газовая программа. Она включает обновление газовой инфраструктуры для поддержания уровня использования попутного нефтяного газа на уровне не ниже 98%. На Самотлорском месторождении создана современная система сбора, подготовки и транспортировки газа. Основной объем сырья направляется на перерабатывающие заводы и локальным потребителям.

Также «Самотлорнефтегаз» проводит регулярный мониторинг эмиссии парниковых газов. С начала года выполнено более 2,6 тыс. замеров на объектах подготовки нефти и газа, а также 230 замеров на механизированном фонде скважин. Для диагностики газопроводов протяженностью около 506 км использовались беспилотные аппараты с лазерными газоанализаторами.

Кроме того, в рамках программы повышения надежности трубопроводов с начала года построено 152 км новых трубопроводов. Для защиты от коррозии применены современные материалы и технологии обработки сварных соединений.

В компании уточнили, что предприятие завершило рекультивацию земель «исторического наследия». Работы велись круглогодично с использованием собственных технологий зимней рекультивации и фитомелиорации. Большинство мероприятий выполнялись силами внутреннего экосервиса с применением специализированной техники для работы в болотистой местности.

Помимо этого, «Самотлорнефтегаз» уделяет особое внимание восполнению биологических ресурсов. В акваторию Обь-Иртышского бассейна выпущено около 5 тыс. мальков стерляди, более 750 тыс. муксуна и нельмы. За последние годы в северные реки выпущено более 20 млн мальков ценных видов рыбы.

Отмечается, что за последнее десятилетие компания высадила более 1,8 млн деревьев хвойных пород на площади свыше 520 га. В 2025 году волонтеры предприятия озеленили парковые зоны Нижневартовска.