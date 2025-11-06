На Урале врачи спасли мужчину, которому раздробило череп в ДТП

В Нижнем Тагиле врачи спасли юношу с раздробленным черепом после ДТП

Врачи Городской больницы №1 Нижнего Тагила спасли 25-летнего юношу, который получил серьезную травму в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Молодой человек поступил в учреждение после аварии с раздробленным черепом и сразу был направлен на экстренную операцию.

Во время 2,5-часового вмешательства нейрохирурги провели бифронтальную трепанацию, остановили кровотечение, удалили гематому объемом 50 миллилитров, сделали пластику мозговой оболочки. По информации ведомства, благодаря слаженным и своевременным действиям специалистов удалось избежать тяжелых неврологических осложнений.

Мужчину уже выписали домой, но его ждет длительная реабилитация по индивидуальной программе.

Ранее в Иркутске врачи спасли годовалого ребенка с куском арахиса в легких.