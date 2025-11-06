В финале конкурса «Народный участковый» Москву представит Тимур Орлов

Старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный отдела МВД России по Таганскому району Москвы Тимур Орлов вышел в финал конкурса «Народный участковый – 2025». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«На заключительном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025» Москву представляет Тимур Орлов – участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Таганскому району», — говорится в сообщении.

Отмечается, что административный участок, закрепленный за Орловым, включает 46 многоквартирных домов, где проживают около 6,5 тыс. человек. С начала года он рассмотрел более 400 заявлений граждан, пресек 79 административных правонарушений и раскрыл три преступления.

Орлов отметил важность своей профессии, подчеркнув, что через участкового оценивается работа всей системы МВД России.

«Быть всегда на страже, вовремя прийти на помощь, протянуть руку помощи, а порой – просто выслушать – вот что поистине важно для людей. Я горд нести службу в полиции и помогать людям», — отметил он.

Напомним, финальный этап конкурса «Народный участковый – 2025» проходит с 1 по 10 ноября. В прошлом году победителем стал старший участковый уполномоченный полиции из Белгородской области Сергей Наумов.