В России появится база данных о российском футболе

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Российская Премьер-лига подписали соглашение, в рамках которого стороны создадут базу знаний о российском футболе, сообщает пресс-служба энциклопедии.

В рамках соглашения в «Рувики» появится раздел «Энциклопедия российского футбола», в котором будет собрана информация об игроках, турнирах, клубах и рекордах РПЛ.

Как отметил президент РПЛ Александр Алаев, футбол является частью культурного кода России.

«Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям», — сказал он.

По словам заместителя генерального директора «Рувики» Ильи Петрунина, соглашение с РПЛ позволит сформировать структурированный и проверенный массив знаний о российском футболе.

«Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», — отметил Петрунин.