Сбер представил программу международной конференции AI Journey 2025

На AI Journey выступят ведущие эксперты по ИИ из России, Китая и Индии
Пресс-служба Сбера

Организаторы международной конференции AI Journey 2025 опубликовали программу мероприятия, на котором выступят ведущие мировые эксперты в сфере ИИ из России, Китая, Сербии, Индии, Бразилии и других стран, сообщает пресс-служба Сбера.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, X юбилейная конференция сохранит лучшие традиции AI Journey.

«В этом году программа ориентирована на технологические новинки и практические кейсы, которые показывают бизнесу и обществу потенциал генеративного искусственного интеллекта для умножения возможностей человека», — сказал Ведяхин.

В течение трех дней на конференции обсудят применение GenAI в повседневной жизни и для развития стран, применение ИИ в экономике, бизнес-процессах и науке.

Также на конференции пройдет специальный очный трек AIJ Deep Dive.

В День науки в рамках AIJ традиционно пройдет уникальный молодежный трек AIJ Junior. Российские эксперты поделятся практическими советами по использованию AI-решений для учебы, творчества и саморазвития.

В конце конференции пройдет награждение победителей конкурсов AI Challenge для юных исследователей и опытных ИИ-специалистов.

