В России стартовал прием заявок на «Премию Рунета-2025»

В России открыт прием заявок на участие в «Премии Рунета-2025» — одном из ключевых событий отечественной ИТ-отрасли, темой этого года стала идея «Код мечты». Торжественная церемония вручения наград состоится 14 декабря в Доме Пашкова, в ее рамках впервые в истории мероприятия состоится ИТ-бал с живым оркестром и участием профессиональных артистов, сообщили организаторы, отметив, что бал станет символом сохранения культурного кода и традиций общения.

Премия проводится уже 22-й год подряд и направлена на поощрение лидеров ИТ-сферы за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет. Подать заявку можно на официальном сайте до 20 ноября 2025 года.

Сообщается, что в обновленной структуре конкурса появились новые номинации, отражающие современные тенденции и вызовы отрасли, в том числе «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Цифровое наследие».

Участвовать в конкурсном отборе могут компании, ИТ-решения и проекты, способствующие развитию цифровых технологий в России.

«Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы — «кода». ИТ-сообщество — архитектор будущего, а российские передовые проекты — доказательство того, что любую мечту возможно реализовать», — отметил глава РАЭК Дмитрий Гуляев.

Особое внимание в 2025 году будет уделено вопросам детской безопасности в Интернете. Отдельная премия «Дети в Рунете» от Альянса по защите детей в цифровой среде будет вручена авторам проектов, направленных на повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов.

Кроме церемонии награждения, в рамках мероприятия пройдут выставка и благотворительный аукцион проекта «Галерея смыслов», созданного по мотивам Российского Интернет-форума-2025. Гости смогут увидеть художественные работы, отражающие взгляды человека и искусственного интеллекта на развитие ИТ-отрасли.

Также в программе — запуск Женского клуба РАЭК и пресс-конференция с представлением ежегодного доклада о состоянии интернет-отрасли в России.