Атаман Всероссийского казачьего общества назвал сплоченность народов важной для РФ

День народного единства, который отмечался в России 4 ноября, особенно близок казакам, так как от сплоченности и взаимопонимания между народами зависит мир и процветание России. Об этом написал атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталий Кузнецов в своем Telegram-канале.

Кузнецов также отметил, что российское казачество издавна стоит на страже интересов Отечества и хранит традиции товарищества, веротерпимости и взаимного уважения народов.

Атаман Всероссийского казачьего общества также подчеркнул, что сегодня представители казачества продолжают верно служить Родине.

«В добровольческих казачьих подразделениях Вооруженных Сил России доблестно сражается весь многонациональный народ нашей страны: и русские, и представители народов Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока», — отметил он.

Кузнецов также сообщил, что бойцы передали президенту России слова благодарности за внимание и поддержку, оказываемые казачеству.

Кроме того, он напомнил, что российское казачество поддержало курс президента РФ и выразило готовность продолжать служение России в деле укрепления гражданского единства, развития мощи и влияния страны в мире.