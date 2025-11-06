На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве рассказали о способах заботы о популяции лосей

Жители столицы смогут выбрать имена для животных «Лосиного острова»
На платформе «Активный гражданин – детям» началось голосование за выбор имен для четырех лосей, живущих в национальном парке «Лосиный остров», сообщается на сайте kp.ru.

Всего в «Лосином острове» живут 12 взрослых особей лосей. Для сохранения популяции лосей в парке сотрудники следят за перемещениями животных и состоянием здоровья с помощью GPS-передатчиков на ошейниках.

В парке отметили, что при отлове у лосей берут пробы крови и биоматериала для определения состояния здоровья животного.

Имена для каждого лося, которые можно будет выбрать, должны будут начинаться с первой буквы их GPS-передатчиков. Среди вариантов Диона, Дарина, Енолия, Астрид, Биант и другие.

Проголосовать за имени можно будет пользователям сервиса «Активный гражданин – детям» в возрасте от 6 до 14 лет со стандартной учетной записью на портале mos.ru или с авторизацией на платформе «Московская электронная школа».

За участие в опросе детям начислят баллы городской программы лояльности, которые потом можно будет обменять на товары и услуги организаций-партнеров.
Также следить за популяцией лосей в парке помогают фотоловушки.

