В Забайкалье задержали банду кибермошенников с украденными данными граждан

ФСБ: в Забайкалье ликвидировли группу, взламывавшую «Госуслуги» и SIM-карты

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали группу киберпреступников, которые взламывали аккаунты на портале Госуслуг, торговали украденными персональными данными и сим-картами, а также выводили незаконно полученные деньги. Об этом сообщили телеканалу «Забайкалье» в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, преступники создали веб-ресурс для рекламы своих услуг и вербовали новых участников в группировку.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли массивы данных граждан, вирусные программы и инструкции по организации преступных схем. Основные участники задержаны, против лидера банды возбуждено уголовное дело.

До этого специалисты компании ThreatFabric нашли в экосистеме Android вирус, способный похищать средства с банковских приложений пользователей.

Эксперты установили, что вредоносная программа способна перехватывать SMS на смартфонах, используемые для авторизации в различных сервисах, включая финансовые и банковские приложения. Получив доступ, вирус анализирует работу приложения и переводит средства жертвы на счета мошенников.

