На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье задержали банду кибермошенников с украденными данными граждан

ФСБ: в Забайкалье ликвидировли группу, взламывавшую «Госуслуги» и SIM-карты
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали группу киберпреступников, которые взламывали аккаунты на портале Госуслуг, торговали украденными персональными данными и сим-картами, а также выводили незаконно полученные деньги. Об этом сообщили телеканалу «Забайкалье» в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, преступники создали веб-ресурс для рекламы своих услуг и вербовали новых участников в группировку.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли массивы данных граждан, вирусные программы и инструкции по организации преступных схем. Основные участники задержаны, против лидера банды возбуждено уголовное дело.

До этого специалисты компании ThreatFabric нашли в экосистеме Android вирус, способный похищать средства с банковских приложений пользователей.

Эксперты установили, что вредоносная программа способна перехватывать SMS на смартфонах, используемые для авторизации в различных сервисах, включая финансовые и банковские приложения. Получив доступ, вирус анализирует работу приложения и переводит средства жертвы на счета мошенников.

Ранее юрист рассказала о телефонных мошенниках, действующих под видом налоговых инспекторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами