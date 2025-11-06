В России появятся ИИ-помощники для рекламодателей и рекламных площадок

Яндекс первым в России запустит линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок в Директе, Метрике и Рекламной сети компании, сообщает пресс-служба Яндекса.

Теперь пользователи смогут пользоваться не только привычными интерфейсами, но и вести диалог с ИИ-помощником в личных кабинетах рекламных продуктов.

ИИ-помощники помогут новичкам быстрее разобраться в работе сервисов, опытным пользователям оптимизировать рутинные задачи, а экспертам – развивать гипотезы и находить дополнительные аргументы для принятия решений.

В Яндекс Директе ИИ-помощник выполнит задачи по аналитике, поможет сформировать отчет и ответит на вопросы по статистике кампаний. Пользователи смогут самостоятельно формулировать задачи в чате с ИИ-помощников, которые он выполнит.

По данным Яндекс Рекламы на конец октября 2025 года, 90% маркетологов, работающих с Директом, уже активно используют инструменты на базе искусственного интеллекта. ИИ-помощник упростит доступ к таким инструментам и позволит быстрее решать задачи без необходимости интеграции с внешними системами.

В Метрике ИИ-помощник изучит статистику посещений сайта, сравнит показатели с предыдущими периодами и конкурентами. В AppMetrica поможет найти отчет и объяснить принципы работы со сложными метриками, обсудит с пользователем продуктовые идеи и гипотезы.

В Рекламной сети Яндекса ИИ-помощник снизит количество рутинных задач и предложит владельцам площадок рекомендации по повышению эффективности монетизации.

В компании отметили, что новые ИИ-помощники работают на базе нового поколения нейротехнологий Яндекс Рекламы — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

«Наши AI-помощники — специализированные. Каждый обладает глубокими знаниями и возможностями внутри своего продукта, в отличие, например, от универсальных нейросетей. Мы хотим упростить специалистам работу, в первую очередь там, где она трудоемка», — рассказал директор по продуктам и искусственному интеллекту Яндекс Рекламы Алексей Штоколов.

Как сообщили в компании, роль специалиста в рекламных продуктах остается центральной. Пользователи сами принимают решения и контролируют запуск действий ИИ-помощников.

Яндекс Реклама планирует запустить полную линейку и обеспечить к ней доступ всем пользователям до конца 2025 года.