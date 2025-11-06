Названа победительница конкурса «Мисс Земля»

На Филиппинах завершился конкурс «Мисс Земля — 2025», триумфатором которого стала представительница Чехии модель Натали Пушкинова. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN, освещавший финал мероприятия.

«Наталия Пушкина из Чехии завоевала главную корону на конкурсе «Мисс Земля — 2025» в Маниле в среду», — говорится в публикации на сайте телеканала.

В борьбе за титул участвовали 80 конкурсанток из разных уголков мира. Среди финалисток, вошедших в «Топ-12», была и представительница России Елизавета Гурьянова, уточняет телеканал.

«Мисс Земля» — один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входящий в «большую четверку» наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и несколько менее популярным «Мисс Интернешнл». Этот конкурс сравнительно молодой — он берет свое начало в 2001 году. Он отличается от других тем, что жюри определяет не одну, а четырех победительниц. Главной наградой является титул «Мисс Земля», однако также вручаются короны «Мисс Воздух», «Мисс Огонь» и «Мисс Вода».

Ранее организатор конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде назвал участницу тупой и вынудил уйти.