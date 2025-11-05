На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аллее героев-артековцев открыли бюст Героя России Назара Енина

В детском центре «Артек» почтили память героев-артековцев
Depositphotos

В Год Защитника Отечества и в честь 80-летия Великой Победы на Аллее героев-артековцев состоялось торжественное открытие бюста Назара Енина. Об этом сообщает пресс-служба детского центра.

Отмечается, что участник специальной военной операции и выпускник «Артека» 2018 года стал символом мужества и стойкости юных защитников родины.

Участники церемонии почтили память всех, кто сражался на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в концлагерях и трудился в тылу. Они вспомнили о сожженных деревнях и разрушенных городах, которые остались непокоренными. Участники события склонили головы в память о тех, кто не вернулся с войны.

«Аллея героев-артековцев – важная часть Мемориала Славы, посвященного воинам отдельной Приморской армии, погибшим при освобождении «Артека». Здесь запечатлены в мраморе лица героев нашей страны, чьи подвиги навсегда останутся в памяти», — говорится в сообщении.

Енин родился 18 августа 2001 года в Ставрополе. Выпускник международного детского центра стал примером лучших качеств, которые воспитывает «Артек»: любовь к Родине, отвагу и готовность к самопожертвованию.

После окончания Московского высшего военного общевойскового командного училища Енин был распределен в 37-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.

Отмечается, что 5 ноября 2024 года в районе поселка Новодонецкое (ДНР) группа Енина успешно выполнила боевую задачу по овладению опорным пунктом противника. Однако противник предпринял контратаку. Офицер первым вступил в бой, чтобы дать возможность подчиненным занять оборону. Даже получив пулевое ранение, он продолжил руководить личным составом, лично уничтожив пятерых вражеских солдат.

Ценой своей жизни офицер обеспечил выход группы из-под огня, спас жизни не менее 12 сослуживцев и сохранил их боеспособность. Указом президента России Назару Енину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

