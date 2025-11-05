На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США детская книга вернулась в библиотеку спустя 46 лет

UPI: американка вернула в библиотеку книгу на 46 лет позже положенного срока
miss_amy_h/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Диана Эдвардс приехала в свой родной город в штате Мэн, чтобы исправить ошибку почти полувековой давности. Она вернула в Публичную библиотеку Кэмдена детскую книгу «Buches and Bunches of Bunnies», которую должна была сдать 10 августа 1979 года, пишет UPI.

Представители библиотеки отнеслись к долгожданному возвращению с юмором и радушием. Эми Хэнд, директор отдела молодежных услуг, рассказала об этой истории в соцсетях, сообщив, что книга получит вторую жизнь и будет использована на будущих занятиях по чтению сказок.

По словам сотрудников, согласно старой политике учреждения, максимальный штраф за просрочку составлял $5. Сейчас в библиотеке вообще отменили штрафы. Тронутая таким приемом, Диана решила сделать библиотеке денежное пожертвование в знак благодарности за понимание и доброту. Сумма пожертвования не разглашается.

Ранее в американскую библиотеку вернули книгу спустя 82 года.

