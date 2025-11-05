В Самаре презентовали юбилейные Российско-Китайские летние молодежные игры

В юбилейных 10-х Российско-Китайских летних молодежных играх примут участие 650 человек, включая 300 спортсменов и 200 тренеров и специалистов из обеих стран, мероприятие пройдет в мае следующего года в Калининграде. Об сообщили в Минспорта России на презентации соревнований, состоявшейся в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Отмечается, что в этот раз игры пройдут по нескольким видам спорта, среди которых баскетбол, волейбол, бокс, настольный теннис, скалолазание и художественная гимнастика. Также в программу включены показательные выступления по самбо.

План подготовки к играм, как сообщается, уже утвержден, также выполнен осмотр спортивных объектов и согласована культурная программа.

Ранее сообщалось, что Российско-Китайские летние молодежные игры проводятся с 2006 года поочередно в России и Китае.