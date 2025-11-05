На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские врачи спасли беременную двойней от внутреннего кровоизлияния

В Саратове врачи спасли беременную двойней женщину с разрывом кисты яичника
Depositphotos

Врачи перинатального центра Саратовского городской клинической больницы №8 спасли беременную женщину, у которой случилось внутреннее кровоизлияние. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, пациентка поступила в больницу с подозрением на разрыв кисты яичника на 27-й неделе срока. Обследование подтвердило диагноз, после чего женщину направили на экстренную операцию.

«Пациентка находилась под наблюдением врачей нашего роддома, и благодаря грамотно выбранной тактике удалось сохранить беременность! В итоге женщина была выписана домой», — рассказали в пресс-службе.

Спустя несколько месяцев женщина вновь обратилась в роддом. По словам врачей, пациентка родила двух здоровых мальчиков.

Сейчас женщину с детьми уже выписали домой.

Ранее в московской больнице спасли девочку с редким врожденным пороком развития.

