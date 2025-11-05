На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина так активно заставлял свою девушку бросить курить, что попал под суд

В Италии мужчина попал под суд, пытаясь заставить свою девушку бросить курить
true
true
true
close
Shutterstock

В Италии мужчина так активно заставлял свою девушку бросить курить, что попал под суд, пишет издание Today.

В итальянской провинции Реджо-Эмилия 41-летний мужчина попал под суд за систематическое преследование своей партнерши с целью заставить ее бросить курить. Как установили карабинеры, с сентября 2024 года мужчина начал оказывать психологическое и физическое давление на свою партнершу, требуя, чтобы она отказалась от сигарет.

По данным следствия, он неоднократно оскорблял женщину, угрожал ей и применял насилие. Такое поведение вызвало у пострадавшей сильный страх и тревогу, вынудив ее изменить свой привычный образ жизни.

Прокуратура, поддержав выводы следствия, ходатайствовала о применении к обвиняемому меры пресечения. Судья запретил мужчине приближаться к жертве и ее близким на расстояние менее 1000 метров, а также посещать места ее регулярного пребывания. Любые формы контакта также были запрещены.

Для обеспечения выполнения этих ограничений прокуратура распорядилась об установке электронного браслета, что впоследствии было осуществлено полицией.

Ранее врачи назвали новые безопасные методы отказа от курения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами