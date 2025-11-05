В Италии мужчина попал под суд, пытаясь заставить свою девушку бросить курить

В Италии мужчина так активно заставлял свою девушку бросить курить, что попал под суд, пишет издание Today.

В итальянской провинции Реджо-Эмилия 41-летний мужчина попал под суд за систематическое преследование своей партнерши с целью заставить ее бросить курить. Как установили карабинеры, с сентября 2024 года мужчина начал оказывать психологическое и физическое давление на свою партнершу, требуя, чтобы она отказалась от сигарет.

По данным следствия, он неоднократно оскорблял женщину, угрожал ей и применял насилие. Такое поведение вызвало у пострадавшей сильный страх и тревогу, вынудив ее изменить свой привычный образ жизни.

Прокуратура, поддержав выводы следствия, ходатайствовала о применении к обвиняемому меры пресечения. Судья запретил мужчине приближаться к жертве и ее близким на расстояние менее 1000 метров, а также посещать места ее регулярного пребывания. Любые формы контакта также были запрещены.

Для обеспечения выполнения этих ограничений прокуратура распорядилась об установке электронного браслета, что впоследствии было осуществлено полицией.

