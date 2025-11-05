На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С начала осени в московское метро поступили 48 новых вагонов

Ликсутов: сегодня около 79% поездов метро — современного поколения
Пресс-служба Московского метрополитена

С начала осени 2025 года на Замоскворецкую и Троицкую линии Московского метрополитена вышли 48 новых вагонов серии «Москва-2024». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, с начала текущего года парк столичной подземки пополнился более чем 200 новыми вагонами.

«Сегодня около 79% поездов метро — современного поколения. Планируем, что в 2030 году этот показатель превысит 90%. Продолжаем выполнять задачу мэра Москвы Сергея Собянина по созданию лучшей в мире транспортной системы», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что в следующем году планируется получить более 350 вагонов поезда «Москва-2026», а в ближайшие два года — свыше 700.

Как сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы, пассажиры высоко оценивают комфорт новых вагонов. Это стало возможным благодаря ряду улучшений: сквозному проходу между вагонами, широким дверям, мощным системам климат-контроля, большому количеству информационных экранов, а также USB и Type-C разъемам для зарядки устройств.

