Глава Ростовской области подвел итоги работы за год

Губернатор Слюсарь отметил поддержку развития Ростовской области жителями
true
true
true
close
Официальный портал Правительства Ростовской области/donland.ru

Текущий год стал для Ростовской области периодом интенсивной работы, четкой расстановки приоритетов и запуска масштабных программ развития. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь, подводя итоги своего первого, года работы.

Губернатор особо подчеркнул, что все достижения региона были бы невозможны без активной поддержки и искренней вовлеченности жителей области.

«Вернувшись руководить родной для меня областью, я в полной мере осознал, насколько важно ваше искреннее стремление наладить жизнь к лучшему. За эти 12 месяцев мы с вами доказали, что способны решать любые задачи. Благодаря вашему доверию и неравнодушию, определили первоочередные вопросы на будущее и будем последовательно их решать», — отметил Слюсарь в обращении к жителям, добавив, что рассчитывает на их дальнейшие участие и поддержку.

Отмечается, что руководство областью в условиях особой геополитической значимости и близости к зоне СВО потребовало не только оперативного решения накопившихся хозяйственных вопросов, но и формирования новой, долгосрочной стратегической повестки.

По итогам работы интересы сельхозпроизводителей были представлены на самом высоком уровне. Кроме того, одним из стратегических приоритетов стало технологическое лидерство — Юрий Слюсарь видит в этом не просто смену терминов, а принципиально новый этап развития экономики региона.

Также в регионе запущена модернизация коммунальной и энергетической инфраструктуры, начато строительство шести объектов водоснабжения, направлено финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры. Дан старт работе ОЭЗ «Ростовская», на ПМЭФ-2025 областью подписаны соглашения на 209 млрд руб.

Инициировано обновление Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, в ее основу лягут итоги 57 общественных сессий с участием более чем 12 тыс. человек и 16 тыс. предложений местных жителей. Ключевыми приоритетами будут ЖКХ, поддержка семей и участников СВО, развитие АПК, технологическое лидерство и формирование статуса Ростова как «южной столицы России», сообщил Слюсарь.

Создано управление по поддержке ветеранов СВО, запущен аналог федеральной программы «Время героев» и реестр земельных участков. Опыт региона рекомендован к тиражированию президентом РФ.

Также с ноября 2024 года обработано более 60 тыс. обращений жителей.

