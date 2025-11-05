На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корпоративные клиенты Вайлдберриз Банка смогут снизить операционные расходы

Вайлдберриз Банк запустил программу лояльности для корпоративных клиентов
Вайлдберриз Банк запустил программу лояльности «Ягодки для бизнеса» для корпоративных клиентов, благодаря которой они смогут снизить операционные расходы, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что при обслуживании клиентам-юридическим лицам будут начисляться «Ягодки для бизнеса»: за первое подключение к программе, за открытие расчетного счета до 30 декабря 2025 года и за остаток на расчетном счете.

В будущем банк планирует начислять бонусы и за другие продукты банка.

Как отметил коммерческий директор Вайлдберриз Банка Роман Шаехов, банк стремится создать лучшие условия для предпринимателей.

«Мы уже предоставляем возможности по размещению депозитов для бизнеса по выгодным ставкам до 15% годовых, а с запуском программы лояльности пользователи смогут зарабатывать и на остатках по расчетным счетам», — сказал он.

