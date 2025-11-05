На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал о преимуществах комплексных пластических операций

Комплексные операции в пластической хирургии имеют свои преимущества. Об этом RuNews24.ru рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.

«Многие пациенты приходят с запросом на одну конкретную операцию, но часто их истинная потребность — в общей гармонии лица. Комплексный подход — это стратегия, которая позволяет достичь именно этой гармонии, минуя главные недостатки поэтапного лечения», — уточнил эксперт.

К плюсам такого подхода он отнес минимизирование медикаментозной нагрузки на пациента, поскольку все процедуры проводятся под одним наркозом. Кроме того, это объединяет сроки реабилитации. Алексанян добавил, что эффект от нескольких процедур может превосходить сумму их результатов по отдельности, потому что врачи видят общую картину.

До этого Тигран Алексанян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что стремление повторить внешность своих кумиров через пластическую хирургию может привести не только к потере индивидуальности, но и к проблемам со здоровьем. Он отметил, что особенно популярной стала ринопластика по образцу знаменитостей. Многие пациенты просят сделать им короткий, вздернутый нос, не учитывая индивидуальных особенностей.

Ранее Джессика Симпсон появилась на публике с неудачной пластической операцией.

