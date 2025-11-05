На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут оплатить билеты на концерт солиста Rammstein в Дубае картами РФ

Солист Rammstein Линдеманн отметит 63-летие концертом в Дубае
close
Global Look Press

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн в свой 63-й день рождения проведет большой сольный концерт в Дубае. Выступление состоится 4 января 2026 года в рамках мирового тура «Meine Welt Tour 2026» на Coca-Cola Arena, сообщили организаторы.

Организаторы добавили, что команда артиста перестроила график тура, чтобы именно в Дубае Тилль Линдеманн смог отметить свой день рождения вместе со зрителями. Также для этого вечера эксклюзивно доработали специальную программу.

Подчеркивается, что для поклонников из России созданы специальные условия — билеты на концерт в Дубае можно будет приобрести через партнерский сервис portalbilet.ru с оплатой банковскими картами российских банков.

Предварительная продажа билетов со специальными ценами начнется 5 ноября в 14:00, основная – 7 ноября в 14:00 по московскому времени.

Концерт в Дубае станет единственным выступлением артиста на Ближнем Востоке в рамках тура, охватывающего Европу, Азию и Австралию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами