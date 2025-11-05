Россияне смогут оплатить билеты на концерт солиста Rammstein в Дубае картами РФ

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн в свой 63-й день рождения проведет большой сольный концерт в Дубае. Выступление состоится 4 января 2026 года в рамках мирового тура «Meine Welt Tour 2026» на Coca-Cola Arena, сообщили организаторы.

Организаторы добавили, что команда артиста перестроила график тура, чтобы именно в Дубае Тилль Линдеманн смог отметить свой день рождения вместе со зрителями. Также для этого вечера эксклюзивно доработали специальную программу.

Подчеркивается, что для поклонников из России созданы специальные условия — билеты на концерт в Дубае можно будет приобрести через партнерский сервис portalbilet.ru с оплатой банковскими картами российских банков.

Предварительная продажа билетов со специальными ценами начнется 5 ноября в 14:00, основная – 7 ноября в 14:00 по московскому времени.

Концерт в Дубае станет единственным выступлением артиста на Ближнем Востоке в рамках тура, охватывающего Европу, Азию и Австралию.