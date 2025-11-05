Россиянам станет проще взять питомца из приюта

Сервис «Моспитомец» на mos.ru поможет животным из приютов обрести семью, сообщила агентству городских новостей «Москва» заместитель директора департамента системы государственных услуг департамента информационных технологий Москвы Ирина Томсинова.
Она отметила, что в анкетах на сервисе содержится вся актуальная информация о животных.
«Когда выбор сделан – записаться в приют на встречу со своим будущим питомцем можно здесь же, в сервисе. Те, кто решит взять животное домой, получат все необходимые инструкции по адаптации и уходу за животным», — рассказала Томсинова.
Она добавила, что каталог животных на сервисе будет регулярно пополняться.
Напомним, в сервисе «Моспитомец» содержится более тысячи анкет животных из приютов. Пользователи могут воспользоваться фильтрами для поиска животного, а также пройти тест с указанием своих предпочтений. Система проанализирует данные и поможет подобрать желаемого питомца из приюта.