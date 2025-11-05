Налоговый ИИ-помощник Сбера поможет быстрее вернуть деньги клиентам

Сбер запустил ИИ-помощника на базе GigaChat, который упростит клиентам получение налогового вычета, сообщает пресс-служба банка.

Клиенты могут подключить помощника в приложении «СберБанк Онлайн».

Оформить налоговый вычет можно за образование, лечение, спорт и по продуктам Сбера, включая пенсионные программы, добровольное страхование жизни и другие.

В Сбере отметили, что для упрощения получения налогового вычета ИИ-помощник взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую банк запустил вместе с ФНС в сентябре 2025 года.

По словам первого заместителя председателя правления Сбера Кирилла Царева, каждый десятый россиянин использует право на налоговый вычет.

«Свою задачу мы видим в том, чтобы привлечь на нашу платформу налоговых вычетов как можно больше образовательных, медицинских и спортивных организаций, — тогда все пользователи «СберБанк Онлайн» смогут автоматически получать налоговый вычет», — сказал он.