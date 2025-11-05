Врач рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью

Продуктов с отрицательной калорийностью не существует, поскольку вся еда состоит из белков, углеводов и жиров и содержит в себе какое-либо количество энергии. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Она уточнила, что совсем не содержит калорий только вода. По ее словам, некоторые ученые утверждают, что продукты с большим количеством клетчатки (в основном овощи) перевариваются дольше, в связи с чем организм расходует на этот процесс немного больше калорий, чем получает.

«Теоретически, чем больше таких продуктов употребляет человек, тем меньше калорий получает организм. А значит худеем без усилий! Увы, эта теория все же только теория», — добавила Денисенко.

Врач пояснила, что эффект от таких «отрицательных» продуктов не существенен.

Врач-диетолог Екатерина Ширшова до этого рассказала «Газете.Ru», что использование эффекта «холодных» углеводов поможет в похудении. После охлаждения часть крахмала в продуктах превращается в резистентный крахмал, который переваривается медленнее и снижает калорийность блюда.

