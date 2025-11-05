Врач назвала специю, которая улучшит пищеварение и защитит от тромбов

Черный перец может помочь поддержать здоровье, в том числе улучшить пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, он также снижает калорийность блюд, потому что стимулирует обмен веществ и процесс сжигания калорий. Если потреблять перец регулярно, можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов.

«В перце сохраняются эфирные масла, которые и отдают по максимуму свой профилактический и лечебный эффект: борются с несварением желудка, нарушениями обмена веществ, ожирением», — добавила Денисенко.

Врач посоветовала хранить перец в горошке и молоть его прямо перед добавлением в пищу, чтобы максимально сохранить его лечебные свойства.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, автор книги «Обман веществ» и канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова до этого говорила, что некоторые травы и специи могут помочь улучшить пищеварение и справиться со вздутием живота, синдромом раздраженного кишечника (СРК) и спазмами, однако, перед их приемом важно проконсультироваться с врачом. Так, мята перечная, в которой есть ментол, может работать как природный спазмолитик, снижать спазмы, боль и вздутие.

