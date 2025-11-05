На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Химик предупредил об опасности хранения алкоголя в пластике

Химик Дорохов: алкоголь в пластике теряет вкус и может вредить здоровью
true
true
true
close
Unsplash

Хранение алкогольных напитков в пластиковой таре может представлять серьезную опасность для здоровья из-за перехода химических веществ из упаковки в сам продукт. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Лентой.ру».

По словам химика, некоторые виды пластика содержат фталаты и другие соединения, длительное воздействие которых может привести к эндокринным нарушениям. Кроме того, посторонние примеси способны не только негативно повлиять на организм, но и ухудшить вкус и запах напитка.

Еще одной проблемой специалист назвал то, что пластик не обеспечивает полной защиты от кислорода. В отличие от стекла, ПЭТ-тара пропускает воздух, что приводит к окислению алкоголя и потере его исходных свойств. В результате напиток приобретает неприятный привкус уксуса или окисленного спирта.

Дорохов отметил, что наиболее безопасным и химически инертным материалом для хранения спиртосодержащих жидкостей остается стекло, которое не вступает в реакцию с этанолом и полностью изолирует продукт от внешнего воздействия.

Ранее ученые предупредили о новой опасности вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами