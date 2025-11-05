Химик предупредил об опасности хранения алкоголя в пластике

Хранение алкогольных напитков в пластиковой таре может представлять серьезную опасность для здоровья из-за перехода химических веществ из упаковки в сам продукт. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Лентой.ру».

По словам химика, некоторые виды пластика содержат фталаты и другие соединения, длительное воздействие которых может привести к эндокринным нарушениям. Кроме того, посторонние примеси способны не только негативно повлиять на организм, но и ухудшить вкус и запах напитка.

Еще одной проблемой специалист назвал то, что пластик не обеспечивает полной защиты от кислорода. В отличие от стекла, ПЭТ-тара пропускает воздух, что приводит к окислению алкоголя и потере его исходных свойств. В результате напиток приобретает неприятный привкус уксуса или окисленного спирта.

Дорохов отметил, что наиболее безопасным и химически инертным материалом для хранения спиртосодержащих жидкостей остается стекло, которое не вступает в реакцию с этанолом и полностью изолирует продукт от внешнего воздействия.

