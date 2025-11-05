На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аренда квартир в России подорожала на 15% за год

«Известия»: стоимость аренды жилья в городах-миллионниках выросла на 5–15%
true
true
true
close
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость аренды жилья в России за год увеличилась на 5–15% в зависимости от региона, сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших агентств недвижимости. Наибольший рост цен отмечен в Москве, где аренда однокомнатных квартир в центральных округах подорожала на 15%.

Медианная ставка аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках достигла 31,5 тыс. рублей. В Москве минимальная цена долгосрочной аренды начинается от 44 тыс. рублей, что является абсолютным максимумом за 30 лет наблюдений.

Эксперты связывают рост цен с высокой ключевой ставкой, делающей ипотеку недоступной для многих россиян, а также с сезонным увеличением спроса в начале осеннего сезона.

В 2023–2024 годах рост арендных ставок был более значительным — до 23% в год. В 2025 году ситуацию смягчило увеличение предложения на рынке съемного жилья на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют стабилизацию цен в 2026 году по мере снижения ипотечных ставок.

В конце октября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что в 2026 году для большинства россиян аренда квартиры будет выгоднее ее покупки.

Ранее сообщалось, что часть сталинской высотки в Москве продают за 750 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами