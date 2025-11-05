Аренда квартир в России подорожала на 15% за год

Стоимость аренды жилья в России за год увеличилась на 5–15% в зависимости от региона, сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупнейших агентств недвижимости. Наибольший рост цен отмечен в Москве, где аренда однокомнатных квартир в центральных округах подорожала на 15%.

Медианная ставка аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках достигла 31,5 тыс. рублей. В Москве минимальная цена долгосрочной аренды начинается от 44 тыс. рублей, что является абсолютным максимумом за 30 лет наблюдений.

Эксперты связывают рост цен с высокой ключевой ставкой, делающей ипотеку недоступной для многих россиян, а также с сезонным увеличением спроса в начале осеннего сезона.

В 2023–2024 годах рост арендных ставок был более значительным — до 23% в год. В 2025 году ситуацию смягчило увеличение предложения на рынке съемного жилья на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют стабилизацию цен в 2026 году по мере снижения ипотечных ставок.

В конце октября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что в 2026 году для большинства россиян аренда квартиры будет выгоднее ее покупки.

