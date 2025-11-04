Экс-чемпион мира по боксу Дрозд напомнил о значении Дня народного единства

В День народного единства россияне не просто вспоминают события 1612 года, когда народ сам освободил Москву от захватчиков — не по приказу сверху, а по зову сердца, — а продолжают традицию сопротивления, стойкости, и братства. Об этом заявил в своем Telegram-канале экс-чемпион мира по боксу и тайскому боксу и общественный деятель Григорий Дрозд.

«Купцы, крестьяне, стрельцы, дворяне, русские, татары, мордва, казаки — вся страна встала плечом к плечу. Против тех, кто пытался нас поработить. Против тех, кто уже считал Русь разменной монетой. Из пепла Смуты родилось то, что мы сегодня называем российской нацией. Не по крови, не по паспорту, а по выбору — быть частью великого народа», — отметил Дрозд.

Он добавил, что сегодня многое звучит по-новому, и вновь снаружи — угроза. Как и тогда, по словам Дрозда, главный ответ — единство.

«Не лозунг, не парад — настоящее сплочение. Когда фронт и тыл — одна команда. Когда страна — это президент, правительство, народ. Волонтеры, инженеры, бойцы, медики, учителя. Когда нация — не просто население, а семья, где есть ответственность и честь», — подчеркнул экс-чемпион мира.

По мнению Дрозда, сейчас, на фоне непростой обстановки в мире, Россия вновь показывает: все можно вынести, если народ един.

«Поздравляю всех, кто не просто живет в России, а любит ее и стоит за нее», — добавил общественный деятель.