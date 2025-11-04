На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курсанты Военной академии связи в Петербурге открыли стрельбу из окна машины

«Фонтанка»: в Петербурге поймали устроивших стрельбу курсантов военной академии
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Двух курсантов Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в хулиганской стрельбе из салона каршеринга. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 2 ноября на пересечении улиц Бухарестской и Салова. По ней проехал арендованный автомобиль «Москвич», при этом из окна с водительской стороны высунулась рука с пистолетом. Тогда же раздались звуки выстрелов, после чего машина уехала в сторону Софийской улицы. Через час транспортное средство нашли в Мурино, в салоне никого не было.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, управлявшего каршерингом. Оказалось, что за рулем находился 21-летний курсант Военной академии связи имени С. М. Буденного, при этом в салоне также находился его 22-летний сокурсник.

«Было возбуждено уголовное дело, обоих молодых людей задержали на двое суток и сообщили в военную прокуратуру», — говорится в материале.

Из него следует, что у нарушителей нашли охолощенный пистолет ТТ. Оружие было конфисковано.

Инцидент пока не подтвердился официально. Учебное заведение и полиция пока не комментируют ситуацию.

Ранее неизвестные устроили стрельбу у водохранилища в Новосибирске.

