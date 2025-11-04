В День народного единства Сбер представил новую часть проекта «Россия, я люблю тебя»

В День народного единства Сбер представил новую главу всероссийского киноальманаха «Россия, я люблю тебя». Продолжение проекта, посвященного людям и местам, которые объединяют страну, выйдет в широкий прокат сети «Синема Парк» с 14 ноября, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в создании фильма приняли участие режиссеры разных поколений — Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов, а также молодые авторы Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для начинающих режиссеров участие в альманахе стало дебютом в большом метре.

Каждая новелла картины рассказывает личную историю любви к России. Герои фильмов живут в мегаполисах, северных и провинциальных городах — от Йошкар-Олы до Санкт-Петербурга, Мурманска и Сочи. В ленте отмечается, что любовь к Родине начинается с любви к дому, семье и месту, где проходит жизнь.

Отмечается, что новый альманах продолжит линию первой части, вышедшей летом, и увеличит масштаб проекта «Россия, я люблю тебя».

Начальник Управления коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин отметил, что проект отражает гуманитарную философию компании.

«Мы привыкли думать о Сбере как о технологическом лидере, но в основе нашей философии всегда были человеческие смыслы. Кино — одна из самых точных форм разговора о стране и человеке. Для нас этот проект — способ поддержать тех, кто умеет видеть Россию через живые чувства и настоящие истории».

В свою очередь, исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Алена Конурина подчеркнула, что культурные инициативы банка направлены на укрепление общественного диалога.

«Сбер — часть жизни миллионов людей. Через такие проекты мы говорим о том, что действительно важно. «Россия, я люблю тебя» — это история не только про любовь к стране, но и про ответственность перед ней: перед памятью, культурой, людьми, которые делают еt живой каждый день», — резюмировала она.