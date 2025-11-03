Женщина, ожидавшая доставку лекарства, получила посылку с отрубленными конечностями

Американке по ошибке пришла посылка с человеческими руками и пальцами

В США женщина вместо лекарств получила посылку с частями человеческого тела, предназначенными для трансплантации, сообщает The New York Times.

По данным полиции, в среду, 29 октября, жительница Кентукки позвонила в экстренные службы после того, как открыла доставленную ей посылку. В коробке она обнаружила отрубленные человеческие руки и пальцы на льду.

«Мы ожидали доставку срочных лекарств, которые доставили самолетом в Нэшвилл. Мы открыли одну коробку, и там оказались части человеческого тела», — рассказала американка.

На место приехали спасатели и коронер, который забрал две руки и четыре пальца и отвез их в морг. Откуда именно пришла эта посылка, пока неизвестно.

Как уточняется, женщина получила все необходимые лекарства с опозданием на день.

Ранее дом женщины завалило сотнями чужих коробок с покупками из-за ошибки Amazon.