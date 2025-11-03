В России выросла активность ботов на сайтах и в приложениях доставки еды

В России за девять месяцев 2025 года активность ботов, собирающих данные на сайтах и в приложениях сервисов доставки еды, увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин.

По его словам, все чаще компании сталкиваются с так называемыми продвинутыми ботами, которые имитируют поведение реальных пользователей. Их доля за год выросла с 60% до 70%. Такие программы подбирают технические параметры и даже выполняют цепочки случайных действий, чтобы выглядеть как настоящие посетители.

Чемякин отметил, что подобные боты получают сведения о скидках, промокодах и наличии товаров, используя эти данные для конкурентного анализа. По его оценке, сервисы доставки становятся привлекательной целью для таких атак из-за высокой конкуренции и чувствительности клиентов к цене. Возможность использовать промокоды и автоматизированно отслеживать акции дает злоумышленникам прямую выгоду и позволяет конкурентам оперативно корректировать ценовую политику.

