В России выросла активность ботов на сайтах и в приложениях доставки еды

Servicepipe зафиксировала всплеск атак ботов на сервисы доставки в России
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

В России за девять месяцев 2025 года активность ботов, собирающих данные на сайтах и в приложениях сервисов доставки еды, увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела компании Servicepipe Антон Чемякин.

По его словам, все чаще компании сталкиваются с так называемыми продвинутыми ботами, которые имитируют поведение реальных пользователей. Их доля за год выросла с 60% до 70%. Такие программы подбирают технические параметры и даже выполняют цепочки случайных действий, чтобы выглядеть как настоящие посетители.

Чемякин отметил, что подобные боты получают сведения о скидках, промокодах и наличии товаров, используя эти данные для конкурентного анализа. По его оценке, сервисы доставки становятся привлекательной целью для таких атак из-за высокой конкуренции и чувствительности клиентов к цене. Возможность использовать промокоды и автоматизированно отслеживать акции дает злоумышленникам прямую выгоду и позволяет конкурентам оперативно корректировать ценовую политику.

Ранее россиянам рассказали, через какие устройства хакеры чаще всего взламывают «умные» дома.

