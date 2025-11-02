На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Госдумы Романов запросил обжалование приговора убийцам в Щелково

Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил запрос генпрокурору Александру Гуцану с просьбой обжаловать приговор мигрантам, убившим глухонемого инвалида Геннадия Черникова в Щелково, сообщил депутат на своей странице «ВКонтакте».

Романов отметил, что суд вынес мягкое наказание.

Депутат добавил, что ему поступило большое количество обращений в связи с мягкостью наказания.

«В моем запросе генпрокурору я попросил дать поручение органам прокуратуры об обжаловании вынесенного решения суда в целях отмены указанного приговора и вынесении приговора, соответствующего степени общественной опасности и тяжести совершенного указанными лицами деяния и привлечения к ответственности, предусмотренной действующим законодательством России», — написал Романов.

Он отметил, что лично проконтролирует решение данного вопроса.

Напомним, летом 2025 года два гражданина Киргизии напали и убили глухонемого Геннадия Черникова в городе Щелково.

