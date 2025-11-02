На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава департамента культуры Москвы рассказал об успехах молодых талантов столицы

Фурсин: учащиеся школ искусств Москвы взяли более 10 тыс. международных наград
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Ученики московских детских школ искусств завоевали более 10 тыс. международных наград в США, Китае и других странах, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

«Детский хор «Весна» совсем недавно стал победителем конкурса в Гонконге и получил титул «Лучший хор мира», — рассказал Фурсин.

Он добавил, что также ученица Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Вероника Ткачук завоевала две награды на конкурсе флейтистов в Китае.

«Также юный саксофонист Дмитрий Пинчук победил на международном конкурсе на духовых инструментах в Германии.

Он добавил, что Москва планирует проводить все больше международных мероприятий в сфере креативных индустрий.

«У нас уже есть международные недели кино, моды, собственно, креативных индустрий, издательская неделя», — отметил он.

Ранее Фурсин рассказал, что Москва продвигает русский культурный код в различных форматах, включая креативные индустрии. Он отметил, что в ближайшие два года книги московских издателей выйдут в Индии, Египте, Бразилии, Армении, Аргентине, Китае, Турции, Южной Корее и других странах.

