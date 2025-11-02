Книги московских издателей выйдут в Бразилии и Южной Корее

Фурсин: Москва экспортирует культурные смыслы по всему миру

Москва экспортирует культурные смыслы по всему миру, заявил в интервью «Интерфаксу» глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

По его словам, Москва продвигает русский культурный код в различных форматах, включая креативные индустрии.

«В издательском деле московские компании уже подписали более восьмидесяти международных контрактов. В ближайшие два года книги московских издателей выйдут в Индии, Египте, Бразилии, Армении, Аргентине, Китае, Турции, Южной Корее и еще шести дружественных странах», — рассказал Фурсин.

Он добавил, что всего будет выпущено более 420 тыс. экземпляров.

«Мы говорим о детских книгах, сборниках рассказов, познавательной литературе. Все это — экспорт культурных смыслов в чистом виде», — сказал он.

Также в интервью Фурсин рассказал, что учащиеся детских школ искусств столицы завоевали более 10 тыс. международных наград в США, Китае и других странах. Он добавил, что Москва планирует расширять сферы международного сотрудничества.