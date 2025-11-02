В «Артеке» стартовал финал «Большой перемены» для старшеклассников

В международном детском центре «Артек» стартовал финал шестого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором примут участие 1500 старшеклассников из 79 регионов России, сообщает пресс-служба «Движения Первых».

Участники будут выполнять конкурсные задания.

Как отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов, в «Артеке» собрались ребята почти со всей России.

«Ребят ждет большая конкурсная и просветительская программа, встречи с экспертами из самых разных сфер. Благодаря специальной выставке они познакомятся с широкой палитрой проектов «Движения Первых» и смогут выбрать приоритетное направление для дальнейшего развития», — сказал он.

Главная тема финала шестого сезона конкурса – «От мечты к свершениям». Также в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне некоторые задания будут посвящены теме «Памяти поколений».

«Мы гордимся, что в этот юбилейный год благодаря «Большой перемене» у ребят появилась эта заслуженная награда – путевка в легендарный лагерь. Финал конкурса станет для каждого финалиста отправной точкой в новую жизнь, полную свершений, ярких знакомств и незабываемых эмоций», — отметил директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Самыми популярными «вызовами» у финалистов стали «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Делай добро!» и «Помни!».

Также в рамках просветительской программы для ребят проведут мастер-классы, деловые игры и командообразующие тренинги.

Торжественная церемония закрытия финала «Большой перемены» состоится 5 ноября на «Артек-Арене». Победители и призеры конкурса получат до 1 млн рублей на образование, развитие своих проектов, а также дополнительные баллы для портфолио при поступлении в университет.