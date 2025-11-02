На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Артеке» стартовал финал «Большой перемены» для старшеклассников

В финале «Большой перемены» примут участие 1500 старшеклассников
true
true
true
close
Пресс-служба «Движения Первых»

В международном детском центре «Артек» стартовал финал шестого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором примут участие 1500 старшеклассников из 79 регионов России, сообщает пресс-служба «Движения Первых».

Участники будут выполнять конкурсные задания.

Как отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов, в «Артеке» собрались ребята почти со всей России.

«Ребят ждет большая конкурсная и просветительская программа, встречи с экспертами из самых разных сфер. Благодаря специальной выставке они познакомятся с широкой палитрой проектов «Движения Первых» и смогут выбрать приоритетное направление для дальнейшего развития», — сказал он.

Главная тема финала шестого сезона конкурса – «От мечты к свершениям». Также в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне некоторые задания будут посвящены теме «Памяти поколений».

«Мы гордимся, что в этот юбилейный год благодаря «Большой перемене» у ребят появилась эта заслуженная награда – путевка в легендарный лагерь. Финал конкурса станет для каждого финалиста отправной точкой в новую жизнь, полную свершений, ярких знакомств и незабываемых эмоций», — отметил директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Самыми популярными «вызовами» у финалистов стали «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Делай добро!» и «Помни!».

Также в рамках просветительской программы для ребят проведут мастер-классы, деловые игры и командообразующие тренинги.

Торжественная церемония закрытия финала «Большой перемены» состоится 5 ноября на «Артек-Арене». Победители и призеры конкурса получат до 1 млн рублей на образование, развитие своих проектов, а также дополнительные баллы для портфолио при поступлении в университет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами