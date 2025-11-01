Власти США разогнали участников беспорядков в Вашингтоне

Национальная гвардия США присоединилась к местной полиции в операции по подавлению беспорядков в хэллоуинскую ночь в Вашингтоне. Об этом сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X.

«Нацгвардия [США] помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки <...> в ночь Хэллоуина», — говорится в сообщении.

По данным местной полиции, в ходе митинга были задержаны несколько человек. Сообщается, что остальных участников акции удалось разогнать.

30 октября газета The Washington Post сообщала, что Пентагон распорядился о проведении обучения более чем 23 500 военнослужащих Нацгвардии США, направленного на подготовку к ведению боевых действий в условиях гражданских беспорядков.

В публикации говорилось, что министерство обороны США пересматривает планы использования сил быстрого реагирования Национальной гвардии, чтобы гарантировать их эффективность в оказании помощи федеральным, региональным и местным правоохранительным органам при подавлении гражданских беспорядков. Большинство штатов предоставят для этих целей по 500 человек, в то время как некоторые штаты выделят от 250 до 450 военнослужащих.

Ранее Трамп поручил создать силы быстрого реагирования на беспорядки.